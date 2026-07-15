В России выпустили iPhone за 400 тысяч рублей с портретом Адама Кадырова

В России выпустили iPhone за 400 тысяч рублей с портретом Рамзана и Адама Кадыровых

В России выпустили iPhone с портретом сына главы Чечни Рамзана Кадырова Адама. Фото и видео гаджета опубликованы в Instagram-аккаунте магазина XiaomiGrozny (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

На размещенных кадрах показали iPhone с платиновым покрытием и вставкой из карбона, на который нанесена фотография Рамзана и Адама Кадыровых. Кроме того, на корпусе расположили слово Dustum — позывной юноши, который тот взял вслед за отцом. Известно, что позывной Кадыров-младший использует и в качестве никнейма в соцсетях.

Стоимость такого телефона варьируется от 350 до 400 тысяч рублей.

В ноябре 2025 года сын Кадырова нарядился на 18-летие в худи с волком и одним словом. Именинник нарядился в разноцветное худи с принтом в виде ножей, патронов и автоматов, формирующих изображение белого волка. На одежде также было слово Dustum.

Адам Кадыров был удостоен множества наград разного уровня, занял высокие посты в республике. В конце июня он женился, а позже съездил в зону специальной военной операции (СВО), откуда привез пленных бойцов Вооруженных сил Украины. О том, кем сын главы Чечни успел стать к 18 годам, рассказано в большом материале «Ленты.ру».