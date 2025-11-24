24 ноября сын главы Чечни Рамзана Кадырова Адам празднует совершеннолетие

Третий сын главы Чечни Рамзана Кадырова, Адам, празднует совершеннолетие. По чеченским обычаям, адатам, Адам Кадыров стал взрослым и получил право носить на поясе кинжал еще в 15 лет, но 24 ноября он стал взрослым и по российским правовым нормам — ему исполнилось 18. За последние годы Кадыров-младший неоднократно оказывался в центре внимания СМИ — он получал награды и высокие должности, стрелял, воевал и налаживал личную жизнь. Кем Адам Кадыров успел стать к своим 18 годам — в материале «Ленты.ру».

Хранитель Корана

Чечня — исламский регион, эту религию исповедует Рамзан Кадыров и вся его семья. Одной из величайших доблестей в исламе является знание наизусть и правильное воспроизведение священной для этого вероисповедания книги, Корана. Людей, которые выучили Коран, называют хафизами, то есть хранителями. Считается, что благодаря детям-хафизам их родители удостоятся в день Страшного Суда особой чести — на их голове воссияет корона, которая затмит само Солнце.

В семье Кадырова хафизов сразу несколько: ими стали сыновья Ахмад, Эли (Зелимхан) и сам Адам, причем Адама объявили самым юным хафизом в России — утверждается, что он выучил Коран в шесть лет, еще не до конца овладев даже русским языком.

Боец

Фото: Елена Афонина / ТАСС

С детства Адам Кадыров занимался спортом и выступал на соревнованиях по смешанным единоборствам и боксу. Бои с его участием транслировали федеральные спортивные и чеченские телеканалы. Кадыров-младший, как и другие дети главы Чечни, не знал поражений, а одну из побед одержал после серии жестких ударов. Удары получил сам Адам, а поражение засчитали его противнику.

Киноактер

Кадр: @za_kra_bistriy_95

Как утверждают родственники Адама Кадырова, он рос и развивался «во всех направлениях». В качестве подтверждения разносторонности Кадырова-младшего, в 2019 году его дядя, Турпал-Али Ибрагимов объявил, что Адам Кадыров стал киноактером: в 11 лет он снялся в эпизодической роли в многосерийном фильме «Воскресший Эртугрул». Этот сериал посвящен жизни основателя Османской империи Османа, Эртугрула-бея.

Президент

Кадр: страница Рамзана Кадырова во «ВКонтакте»

Свои первые выборы Адам Кадыров выиграл в 13 лет — вместе с двумя другими кандидатами он баллотировался в президенты ученического самоуправления. В голосовании за должность школьного президента в Центре образования имени Ахмата Кадырова участвовали ученики с третьего по одиннадцатый классы, и Адам Кадыров набрал 81,7 процента голосов.

Ветеран СВО

Фото: Елена Афонина / ТАСС

В 2022 году Адам Кадыров — как и два других сына главы Чечни — отправились в зону спецоперации. Сам Кадыров тогда заявлял, что его дети будут работать «на самых сложных участках линии соприкосновения». Утверждалось, что Адама Кадырова задействовали для уничтожения укрепрайона Вооруженных сил Украины.

Как и подобает чеченским воинам, они сразу же взялись за дело Рамзан Кадыров

Из зоны СВО он привез в столицу Чечни троих пленных. Об их дальнейшей судьбе не сообщалось, попали ли они в обменные списки, неизвестно.

За значительный вклад в спецоперацию Адама Кадырова наградили медалью Росгвардии «За боевое отличие». СМИ утверждали, что сын главы Чечни стал ветераном СВО.

Филантроп

Фото: @abdul_kerim_edilov

К 18 годам Адам Кадыров прославился не только как успешный чиновник и меткий стрелок, но и как филантроп. Уже в возрасте девяти лет Адам Кадыров вместе с братьями Ахмадом и Эли сделали роскошный подарок своему тренеру по борьбе, бойцу MMA Абдулу-Кериму Эдилову — дети вручили ему Porsche Panamera.

Кадыров дарил технику и участникам спецоперации — он передавал в войска Нивы, мотоциклы и джихад-мобили. На некоторые из них золотой краской наносилось слово Dustum — позывной Адама Кадырова, который тот взял вслед за отцом.

Кроме того, сын Кадырова отвечает в Чечне за сбор гуманитарной помощи жителям Газы.

Линчеватель

В 2023 году Рамзан Кадыров выложил в Telegram видео, на кадрах которого проникший в СИЗО 15-летний Адам Кадыров избивает сжегшего в Волгограде Коран Никиту Журавеля. Кадыров нанес находившемуся в статусе обвиняемого молодому человеку несколько ударов руками и ногами, чем вызвал одобрение отца, а также многих чеченских общественников, чиновников и политиков. «Побил и правильно сделал», — прокомментировал нападение сына на Журавеля Кадыров-старший. Кремль не стал давать оценку действиям Адама Кадырова, а МВД отказало в возбуждении уголовного дела.

Орденоносец

После избиения Журавеля Адама Кадырова стали интенсивно награждать медалями и орденами — среди прочего он получил высшую награду Чечни — орден Кадырова, медаль Героя Чечни, орден за заслуги перед Карачаево-Черкесией и Кабардино-Балкарией, орден «Дуслык», являющийся второй по значимости наградой Татарстана и медаль «Защитник Чеченской Республики» и другие. Также ему было присвоено звание почетного гражданина Грозного.

Как заявлял глава Чечни, все награды были получены его сыном за конкретные достижения. Тем, кто в это не верит, он предложил лично пообщаться с Адамом. «Он замечательный парень», — заключил Кадыров.

Чиновник

Фото: Дмитрий Азаров / Коммерсантъ

Карьерный рост Адама Кадырова начался в 2023 году, когда он в 15 лет стал начальником службы безопасности отца, Рамзана Кадырова. Заняв эту должность, сын главы Чечни попал в Книгу рекордов России как самый молодой безопасник и стал появляться на публике с оружием. Также это достижение стало поводом для вручения Адаму Кадырову еще одной медали — за популяризацию Книги рекордов.

Вскоре после этого молодой человек занял еще несколько важных постов — стал секретарем Совбеза, куратором МВД, Университета спецназа имени Владимира Путина и батальона в составе Минобороны.

Стрелок

Адам Кадыров известен россиянам и как хороший стрелок. Он умеет вести огонь из двух золотых пулеметов одновременно, а с одним пулеметом в руке он рисовал в небе различные символы — буквы, цифры и сердечки.

За стрельбой Кадырова-младшего наблюдал сам Владимир Путин, и навыки сына главы Чечни вызвали одобрение главы государства — он оценил стрельбу Адама Кадырова аплодисментами.

Семьянин

В конце июня 2025 года, еще не достигнув совершеннолетия, Адам Кадыров женился. Свадьба прошла в закрытом формате, однако известно, что избранницу сына главы Чечни зовут Медни, и она происходит из того же села, что и Кадыровы.

На свадьбу приехали многие высокопоставленные политики и чиновники: вице-премьеры правительства Денис Мантуров и Александр Новак, полномочный представитель президента России в Северо-Кавказском федеральном округе Юрий Чайка, председатель ЛДПР Леонид Слуцкий, губернатор Московской области Андрей Воробьев и другие главы регионов. Со свадьбой Адама Кадырова лично поздравил президент России Владимир Путин.

На торжестве Кадыров появился с золотым пистолетом и в часах, стоимость которых сопоставима с годовым бюджетом российского города.

Визави Путина

Фото: @dustum

Вскоре после своей свадьбы Адам Кадыров встретился с президентом России Владимиром Путиным. Глава государства лично поздравил его с вступлением в брак и пожелал дальнейших успехов.

Позднее Адам Кадыров опубликовал в своем Instagram (соцсеть запрещена в России как экстремистская) фото, как они с Путиным жмут друг другу руки. «Особенно для нашей семьи очень ценно Ваше постоянное внимание», — написал визави президента.