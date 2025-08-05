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07:08, 5 августа 2025Россия

17-летний сын Кадырова стал куратором оказания помощи Газе

17-летний Адам Кадыров стал куратором оказания помощи Газе от Чечни
Анастасия Шейкина
Анастасия Шейкина (Старший редактор отдела «Россия»)
Адам Кадыров

Адам Кадыров. Фото: Chingis Kondarov / Reuters

17-летний сын главы Чечни Рамзана Кадырова Адам назначен куратором по оказанию гуманитарной помощи жителям Газы от республики. Об этом сообщил департамент взаимодействию с религиозными и общественными организациями Чечни в Telegram-канале.

Такое решение было принято на встрече директора департамента по взаимодействию с религиозными и общественными организациями Аслана Абдулаева и советника главы Чечни Усманом Байсултаовым. На ней обсудили налаживание механизма оказания гуманитарной помощи жителям Газы.

«Глава нашей республики Рамзан Ахматович Кадыров никогда не остаётся в стороне, когда беда касается мусульман. Его личное участие и постоянное внимание к судьбе палестинского народа – это пример подлинного братства и сострадания», — приводятся слова Абдулаева.

Ранее глава Херсонской области Владимир Сальдо наградил Аймани Кадырову, мать Кадырова, орденом «За заслуги перед Херсонской областью» I степени. Награду она получила за личный вклад в укрепление боевого содружествва и содействие в решении задач во время проведения СВО.

ЖЗЛ
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