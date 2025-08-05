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01:27, 5 августа 2025Россия

Сальдо наградил мать Кадырова

Сальдо наградил Аймани Кадырову за заслуги перед Херсонской областью
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Саид Царнаев / РИА Новости

Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо наградил Аймани Кадырову, мать главы Чечни Рамзана Кадырова, орденом «За заслуги перед Херсонской областью» I степени. Об этом сообщил председатель правительства Чеченской республики Магомед Даудов в своем Telegram-канале.

«Соответствующей награды она удостоена указом губернатора Херсонской области Владимира Сальдо за большой личный вклад в укрепление боевого содружества и содействие в решении задач во время проведения специальной военной операции на территории области», — написал Даудов.

Ранее сообщалось, что старший сын главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова 19-летний Ахмат оставил должность президента футбольного клуба «Ахмат».

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