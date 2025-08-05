Сальдо наградил мать Кадырова

Сальдо наградил Аймани Кадырову за заслуги перед Херсонской областью

Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо наградил Аймани Кадырову, мать главы Чечни Рамзана Кадырова, орденом «За заслуги перед Херсонской областью» I степени. Об этом сообщил председатель правительства Чеченской республики Магомед Даудов в своем Telegram-канале.

«Соответствующей награды она удостоена указом губернатора Херсонской области Владимира Сальдо за большой личный вклад в укрепление боевого содружества и содействие в решении задач во время проведения специальной военной операции на территории области», — написал Даудов.

Ранее сообщалось, что старший сын главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова 19-летний Ахмат оставил должность президента футбольного клуба «Ахмат».