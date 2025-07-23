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08:29, 23 июля 2025Спорт

Сын Кадырова покинул пост президента «Ахмата»

19-летний сын Кадырова покинул пост президента футбольного клуба «Ахмата»
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Chingis Kondarov / Reuters

Старший сын главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова 19-летний Ахмат оставил должность президента футбольного клуба «Ахмат». Об этом сообщила пресс-служба чеченской команды.

Новым президентом назначен Якуб Закриев. Отмечается, что Закриев с начала 2017 года занимал должность вице-президента клуба и активно участвовал в жизнедеятельности команды.

В мае 2024 года Ахмат Кадыров занял пост министра Чеченской Республики по физической культуре и спорту. В апреле текущего года ему присвоили звание почетного гражданина Грозного.

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