Старший сын Кадырова второй раз за полгода стал министром

Кадыров заявил о назначении сына Ахмата на должность министра спорта Чечни

18-летний Ахмат Кадыров, старший сын главы Чечни Рамзана Кадырова, назначен на пост министра по физической культуре и спорту региона. Об этом сообщил глава республики в своем Telegram-канале.

«На должность министра ЧР по физической культуре и спорту назначен Ахмат Кадыров. Ранее занимавший этот пост Иса Ибрагимов переведен на должность заместителя Руководителя Администрации Главы и Правительства ЧР», — написал политик.

По словам Кадырова, министерство по делам молодежи, главой которого ранее был Ахмат, возглавит Рамзан Висмурадов.

17 февраля Ахмата Кадырова назначили министром по делам молодежи Чечни. В этот же день депутат Госдумы Адам Делимханов сообщил, что Ахмату присвоили орден Кадырова. «Безусловно, дорогой племянник — достойный наследник своего легендарного дедушки, который во всех начинаниях показывает отличные результаты», — написал тогда в блоге Делимханов.

Ранее соратник Кадырова — Магомед Даудов — объявил, что складывает с себя полномочия председателя чеченского парламента. По его словам, он принял это решение после совещания с Кадыровым. Политик не назвал свое будущее место работы, однако заявил, что его призвание — путь Ахмата-Хаджи Кадырова.