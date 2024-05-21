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20:05, 21 мая 2024Россия

Старший сын Кадырова второй раз за полгода стал министром

Кадыров заявил о назначении сына Ахмата на должность министра спорта Чечни

Фото: Александр Казаков / РИА Новости

18-летний Ахмат Кадыров, старший сын главы Чечни Рамзана Кадырова, назначен на пост министра по физической культуре и спорту региона. Об этом сообщил глава республики в своем Telegram-канале.

«На должность министра ЧР по физической культуре и спорту назначен Ахмат Кадыров. Ранее занимавший этот пост Иса Ибрагимов переведен на должность заместителя Руководителя Администрации Главы и Правительства ЧР», — написал политик.

По словам Кадырова, министерство по делам молодежи, главой которого ранее был Ахмат, возглавит Рамзан Висмурадов.

17 февраля Ахмата Кадырова назначили министром по делам молодежи Чечни. В этот же день депутат Госдумы Адам Делимханов сообщил, что Ахмату присвоили орден Кадырова. «Безусловно, дорогой племянник — достойный наследник своего легендарного дедушки, который во всех начинаниях показывает отличные результаты», — написал тогда в блоге Делимханов.

Ранее соратник Кадырова — Магомед Даудовобъявил, что складывает с себя полномочия председателя чеченского парламента. По его словам, он принял это решение после совещания с Кадыровым. Политик не назвал свое будущее место работы, однако заявил, что его призвание — путь Ахмата-Хаджи Кадырова.

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      Никита Абрамов
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