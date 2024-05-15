Появились подробности об отставке ближайшего соратника Кадырова

Глава парламента Чечни Даудов заявил, что уволился после совещания с Кадыровым

Председатель парламента Чечни Магомед Даудов заявил, что принял решение об отставке после совещания с главой республики Рамзаном Кадыровым. Политика цитирует телерадиокомпания «Грозный» в Telegram.

О досрочном сложении с себя полномочий ближайший соратник Кадырова объявил в ходе заседания парламента Чеченской Республики 15 мая. Причину своего решения он не назвал.

Ранее президент России Владимир Путин наградил Даудова орденом «За заслуги перед Отечеством» III степени. Согласно указу главы государства, награда присуждена политику за активную законотворческую деятельность, добросовестную работу и большой вклад в развитие парламентаризма.

Магомед Даудов занимал должность спикера парламента Чечни с июля 2015 года. До этого он также руководил администрацией Рамзана Кадырова.