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11:21, 9 февраля 2024Россия

Путин наградил соратника Кадырова орденом

Путин наградил орденом председателя парламента Чечни Даудова

Фото: Илья Питалев / РИА Новости

Президент России Владимир Путин наградил председателя парламента Чечни Магомеда Даудова орденом «За заслуги перед Отечеством» III степени. Это следует из текста указа, опубликованного на официальном интернет-портале правовой информации.

В документе говорится, что чиновник награжден за большой вклад в развитие парламентаризма, активную законотворческую деятельность и добросовестную работу.

В том же указе Путин наградил главу Чечни Рамзана Кадырова, соратником которого является Даудов. Глава региона награжден орденом «За заслуги перед Отечеством» II степени за вклад в укрепление российской государственности и обороноспособности.

Ранее стало известно о новой награде, которую получил один из сыновей Кадырова, Адам. Юноше вручили медаль на соревнованиях спецназа, которые прошли в Дубае. На видеозаписи сын главы республики первым из участников команды получает награду.

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      Алан Босиков
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