Путин наградил соратника Кадырова орденом

Путин наградил орденом председателя парламента Чечни Даудова

Президент России Владимир Путин наградил председателя парламента Чечни Магомеда Даудова орденом «За заслуги перед Отечеством» III степени. Это следует из текста указа, опубликованного на официальном интернет-портале правовой информации.

В документе говорится, что чиновник награжден за большой вклад в развитие парламентаризма, активную законотворческую деятельность и добросовестную работу.

В том же указе Путин наградил главу Чечни Рамзана Кадырова, соратником которого является Даудов. Глава региона награжден орденом «За заслуги перед Отечеством» II степени за вклад в укрепление российской государственности и обороноспособности.

Ранее стало известно о новой награде, которую получил один из сыновей Кадырова, Адам. Юноше вручили медаль на соревнованиях спецназа, которые прошли в Дубае. На видеозаписи сын главы республики первым из участников команды получает награду.