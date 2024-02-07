16-летний Адам Кадыров получил еще одну медаль

Сына главы Чечни Адама Кадырова наградили на соревнованиях в Дубае

16-летний сын главы Чечни Рамзана Кадырова Адам получил еще одну медаль. Это следует из видеозаписи, опубликованной главой чеченского парламента Магомедом Даудовым в Telegram.

На видео Адам Кадыров присутствует на церемонии награждения победителей соревнований спецназа UAE SWAT Challenge, прошедшего в Дубае. На кадрах сын главы региона первым из представляющей Россию команды «Ахмат» поднимается на площадку, где организаторы вешают ему на шею золотую медаль.

Опубликовавший запись Даудов пояснил, что сын главы Чечни поддерживал команду. «Ахмат» одержал победу в соревнованиях, заняв первое место.

В 2023-м году Адам Кадыров был награжден несколькими орденами и медалями, в том числе орденом «Трудовой доблести России» и медалью «За вклад в развитие Российского университета спецназа I степени». В Кремле заявили, что ничего не знают о представлении сына Кадырова к государственным наградам.