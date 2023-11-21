В Кремле ответили на вопрос о награждении 15-летнего сына Кадырова

Песков: в Кремле не знают о представлении 15-летнего Кадырова к госнаградам

В Кремле не знают о том, был ли представлен к каким-то государственным наградам 15-летний Адам Кадыров, сын главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая на вопрос журналистов о награждении юноши, его цитирует ТАСС.

Песков объяснил, что не располагает какими-либо данными по данной теме. «Мне об этом ничего не известно», — сказал представитель Кремля.

17 ноября стало известно, что в копилке наград Адама Кадырова появились орден «Трудовой доблести России» и медаль «За вклад в развитие Российского университета спецназа» I степени.

До этого журналисты подсчитали, что у 15-летнего сына главы Чечни как минимум девять наград, которые он получил с момента избиения в СИЗО в Грозном арестанта Никиты Журавеля, сжегшего Коран в Волгограде.

Еще раньше «Лента.ру» подробно рассказала о семи званиях и медалях Адама Кадырова.

5 ноября юношу назначили начальником отдела безопасности главы Чечни. Рамзан Кадыров возглавлял эту службу при своем отце Ахмате Кадырове.