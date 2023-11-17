У 15-летнего сына Кадырова появились очередные награды

Сына главы Чечни Адама Кадырова наградили орденом трудовой доблести и медалью

У 15-летнего сына главы Чеченской Республики Адама Кадырова появились очередные награды. Юноша удостоился ордена «Трудовая доблесть России» и медали «За вклад в развитие Российского университета спецназа» I степени. Об этом сообщил в Telegram-канале чеченский министр по национальной политике, внешним связям, печати и информации Ахмед Дудаев.

Награждение прошло в рамках мероприятия, организованного Всероссийской общественной организацией «Трудовая Доблесть России».

Кроме того, Адаму Кадырову передали видеообращение и приветственное письмо от председателя центрального правления всероссийской общественной организации героев, кавалеров государственных наград и лауреатов государственных премий «Трудовая Доблесть России» Алексея Левина, указал чеченский министр.

Теперь у 15-летнего сына главы Чечни как минимум девять наград, которые он получил с момента избиения в СИЗО в Грозном арестанта Никиты Журавеля, сжегшего Коран в Волгограде.

До этого «Лента.ру» подробно рассказала о семи званиях и медалях Адама Кадырова.