Путин наградил Кадырова орденом
Президент России Владимир Путин наградил главу Чечни Рамзана Кадырова Орденом «За заслуги перед Отечеством» второй степени. Об этом сообщается на портале правовой информации.
В тексте указа говорится, что награда присваивается Кадырову за большой вклад в развитие парламентаризма, активную законотворческую деятельность, а также многолетнюю добросовестную работу.
Кадыров уже имеет звание Героя Российской Федерации, звания Героя Чечни, ЛНР и ДНР; ордена «За заслуги перед Отечеством» первой степени и Александра Невского; орден Почета, медаль Жукова; медали «За отличие в охране общественного порядка», «За заслуги в проведении всероссийской переписи населения», «В память 300-летия Санкт-Петербурга» и «За укрепление уголовно-правовой системы», а также ряд других наград.