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16:54, 8 февраля 2024Россия

Путин наградил Кадырова орденом

Путин наградил главу Чечни Кадырова Орденом «За заслуги перед Отечеством»
Рамзан Кадыров

Рамзан Кадыров. Фото: Алексей Никольский / РИА Новости

Президент России Владимир Путин наградил главу Чечни Рамзана Кадырова Орденом «За заслуги перед Отечеством» второй степени. Об этом сообщается на портале правовой информации.

В тексте указа говорится, что награда присваивается Кадырову за большой вклад в развитие парламентаризма, активную законотворческую деятельность, а также многолетнюю добросовестную работу.

Кадыров уже имеет звание Героя Российской Федерации, звания Героя Чечни, ЛНР и ДНР; ордена «За заслуги перед Отечеством» первой степени и Александра Невского; орден Почета, медаль Жукова; медали «За отличие в охране общественного порядка», «За заслуги в проведении всероссийской переписи населения», «В память 300-летия Санкт-Петербурга» и «За укрепление уголовно-правовой системы», а также ряд других наград.

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      Марк Леонов
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