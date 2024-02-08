Путин наградил Кадырова орденом

Путин наградил главу Чечни Кадырова Орденом «За заслуги перед Отечеством»

Президент России Владимир Путин наградил главу Чечни Рамзана Кадырова Орденом «За заслуги перед Отечеством» второй степени. Об этом сообщается на портале правовой информации.

В тексте указа говорится, что награда присваивается Кадырову за большой вклад в развитие парламентаризма, активную законотворческую деятельность, а также многолетнюю добросовестную работу.

Кадыров уже имеет звание Героя Российской Федерации, звания Героя Чечни, ЛНР и ДНР; ордена «За заслуги перед Отечеством» первой степени и Александра Невского; орден Почета, медаль Жукова; медали «За отличие в охране общественного порядка», «За заслуги в проведении всероссийской переписи населения», «В память 300-летия Санкт-Петербурга» и «За укрепление уголовно-правовой системы», а также ряд других наград.