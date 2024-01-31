Путин присвоил соратнику Кадырова генеральское звание

Глава Чечни Кадыров: Путин присвоил депутату Делимханову звание генерал-майора

Президент России Владимир Путин присвоил депутату Госдумы от Чечни, соратнику главы республики Рамзана Кадырова, Адаму Делимханову звание генерал-майора. Об этом в своем Telegram-канале сообщил сам Кадыров.

По его словам, Делимханов обладает авторитетом и пользуется уважением в многонациональном и многоконфессиональном российском обществе и не нуждается в представлении.

«Выражаю огромную признательность (...) Путину за столь высокое внимание к представителю команды Первого Президента ЧР, Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова и присвоение ему звания высшего офицера», — поблагодарил российского президента Кадыров.

Ранее сообщалось, что троих сыновей Кадырова — Ахмата, Эли и Адама — наградили высшим орденом парламента российского региона «Даймехкан Сий».