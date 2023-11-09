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14:59, 9 ноября 2023Россия

Троих сыновей Кадырова наградили высшим орденом парламента Чечни

Министр Дудаев: троих сыновей Кадырова наградили высшим орденом парламента Чечни
сыновья главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова Ахмат (слева), Адам (справа)

сыновья главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова Ахмат (слева), Адам (справа) . Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

Троих сыновей главы Чечни Рамзана Кадырова — Ахмата, Эли и Адама — наградили высшим орденом парламента российского региона «Даймехкан Сий». Об этом сообщил министр республики по национальной политике, внешним связям, печати и информации Ахмед Дудаев в Telegram.

«Ахмат, Эли и Адам являются ярким примером для подрастающего поколения! С раннего детства изучают каноны религии, являются Хафизами священного Корана, делают успехи в учебе, спорте и в общественной деятельности!», — написал он.

По его словам, награды вручил председатель парламента республики Магомед Даудов. Также политик поздравил сыновей Кадырова с присвоением орденов, отметив, что их все знают «как смелых и отважных молодых людей».

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За последнее время один из сыновей главы Чечни — Адам — получил ряд наград. Орден за заслуги перед республикой ему вручил глава Карачаево-Черкесии Рашид Темрезов. В тот же день муфтий КЧР Исмаил-Хаджи Бердиев вручил Кадырову-младшему орден «За заслуги перед Уммой» I степени. В конце октября глава Татарстана Рустам Минниханов наградил сына Кадырова орденом «Дуслык» — второй по значимости госнаградой республики. В начале октября Адам Кадыров получил звание Героя Чечни.

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      Никита Абрамов
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