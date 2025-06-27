17-летний Адам Кадыров женится. Кто невеста сына главы Чечни и что известно о свадьбе?

Сын главы Чечни Адам Кадыров женится

Сын главы Чечни Рамзана Кадырова, попавший в Книгу рекордов страны в качестве «самого молодого начальника службы безопасности главы субъекта России», Адам Кадыров женится. Об этом в соцсетях сообщила дочь главы региона Айшат Кадырова.

«Женится мой брат Адам», — написала она, отвечая на вопрос подписчика.

На данный момент Адам Кадыров не достиг совершеннолетнего возраста. 18 лет ему исполнится 24 ноября

Фото: Chingis Kondarov / Reuters

Дочь Кадырова раскрыла имя избранницы брата и подробности торжества

По словам старшей дочери Рамзана Кадырова, будущую супругу юноши зовут Медни. Само торжество, уточнила она, будет организовано в родительском доме в родовом селе Ахмат-Юрт. На данный момент полным ходом ведется подготовка к нему.

Адам женится в первый раз! Невесту зовут Медни. Она родом из нашего села. К сожалению, свадьбу посмотреть нигде нельзя. Видео свадеб мы нигде не публикуем. Такого желание родителей Айшат Кадырова старшая дочь Рамзана Кадырова

Кадырова пообещала позже опубликовать свой образ, в котором примет участие в торжестве. Также она поблагодарила всех, кто поздравляет их семью, отметив, что ее брат действительно заслуживает поздравлений и добрых слов.

Как позже стало известно, свадьба запланирована на субботу, 28 июня.

Скриншот: @ayshatkadyrova

СМИ уже «женили» Адама Кадырова в прошлом году

В прошлом году в СМИ уже появлялись данные о том, что на тот момент 16-летний Адам Кадыров и 17-летний Эли Кадыров тайно женились. Журналисты отмечали, что избранницей Адама стала дочь сенатора Сулеймана Геремеева.

Однако тогда ни сам глава Чечни, ни его родственники не сообщали сразу о двух торжественных событиях.

Избранницей Эли Кадырова, как утверждалось, тогда стала либо дочь Хеди Делимхановой — старшей внучки депутата Госдумы от Чечни Адама Делимханова, либо внучатая племянница депутата.

Адам Кадыров занимает должность помощника главы Чеченской Республики и с ноября 2023 года возглавляет Службу безопасности руководителя региона. В октябре 2024-го ему было присвоено звание Героя ЧР, а в августе того же год он получил высшую региональную награду — орден Кадырова. Кроме того, сын главы Чечни отмечен рядом других наград, включая орден парламента Чечни «Даймехкан Сий» («Честь Отечества») и другими