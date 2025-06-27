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16:50, 27 июня 2025Россия

В семье главы Чечни объявили о свадьбе Адама Кадырова

Айшат Кадырова сообщила о свадьбе Адама Кадырова
Алан Босиков
Алан Босиков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Дмитрий Азаров / Коммерсантъ

Сын главы Чеченской Республики Адам Кадыров женится. Об этом сообщила его сестра Айшат Кадырова в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Айшат Кадырова опубликовала серию сторис с ответами на вопросы подписчиков. «Женится мой брат Адам», — написала она. На просьбу показать фото с праздника дочь главы российского региона ответила шуткой, что у нее не хватает времени на общение с подписчиками.

Скриншот: @ayshatkadyrova

Торжественная церемония состоится в родительском доме в родовом селе, добавила Айшат Кадырова. Вероятно, речь идет о родовом селе Кадыровых Ахмат-Юрте. Информации о том, когда состоится церемония, нет. Айшат Кадырова отметила, что ее брат счастлив.

В мае Адам Кадыров получил еще одну медаль. Его наградили медалью подразделения «Ахмат-Крепость» за помощь в выполнении боевых задач. Также поводом к награждению стал его «весомый вклад в развитие подразделений Росгвардии». Отмечается, что награду сыну Рамзана Кадырова вручал глава «Ахмат-Крепость», двоюродный брат главы Чечни Абдул-Керим Кадыров.

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