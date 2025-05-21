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14:27, 21 мая 2025Россия

17-летнего Адама Кадырова наградили второй за 10 дней медалью

ЧГТРК Грозный: Адам Кадыров награжден медалью ОМОН Ахмат-Крепость
Зураб Дарахвелидзе
Зураб Дарахвелидзе

Фото: Елена Афонина / ТАСС

Несовершеннолетний сын главы Чечни Рамзана Кадырова, секретарь Совбеза региона Адам Кадыров награжден второй за 10 дней медалью ОМОН. Это следует из публикации ЧГТРК «Грозный» в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ) (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Как рассказало издание, 17-летний Кадыров получил медаль подразделения «Ахмат-Крепость» за помощь в выполнении боевых задач. Также поводом к награждению стал его «весомый вклад в развитие подразделений Росгвардии». Отмечается, что награду сыну Рамзана Кадырова вручал глава «Ахмат-Крепость», двоюродный брат главы Чечни Абдул-Керим Кадыров.

Какие награды есть у Адама Кадырова

Адам Кадыров награжден целым рядом орденов и медалей, среди которых орден «Трудовая доблесть России», звание Героя Чечни, орден «За служение религии Ислам» и другие.

Также Адаму Кадырову передали на хранение орден чеченского предводителя Байсангура Беноевского, выданный ему имамом Шамилем во время Кавказской войны в XIX веке.

Таким образом, сын Кадырова получил вторую за 10 дней медаль ОМОН.

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На прошлом награждении Адама Кадырова заметили герб России без крестов. Депутат Госдумы Михаил Матвеев до этого заявлял, что снимки, где изображены православные храмы без крестов, говорят, что Россия «начинает прогибаться под исламский фактор».

ЖЗЛ
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