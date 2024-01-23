Кадыров предложил «вытурнуть» депутата Госдумы. Он предсказал крупный религиозный конфликт в России после СВО

Глава Чечни Рамзан Кадыров предложил «вытурнуть» депутата ГД Михаила Матвеева

Глава Чечни Рамзан Кадыров предложил «вытурнуть» депутата Госдумы Михаила Матвеева. Парламентарий предсказал крупный религиозный конфликт в России после окончания специальной военной операции (СВО).

По словам Кадырова, такие спикеры, как Матвеев, являются самыми опасными врагами, так как «сидят в тылу». Что именно имел в виду Кадыров под словом «вытурнуть» — лишение Матвеева депутатского мандата или его выдворение из страны — не уточняется.

Лучше одного Матвеева вытурнуть, и провокаций станет гораздо меньше. Рамзан Кадыров глава Чечни

Матвеев предсказал перерывы для намаза в школах России

Две недели назад депутат Матвеев дал интервью журналисту Павлу Иванову. Он спросил у парламентария о его отношении к Новому году в исламе, в частности о том, что «некоторые мусульмане» выступают против елок и даже сжигают новогоднее дерево. Эту тему он связал с миграционным вопросом в России.

Фото: Михаил Суслов / Коммерсантъ

Матвеев в ответ признал, что в Россию приезжают мигранты, «которые живут в Средневековье». Их он назвал дикарями, которые исповедуют радикальный ислам. «В формате проходного двора сюда приезжает огромное количество людей, которые исповедуют радикальный ислам и которые живут в 16-17 веке по своим представлениям. Они начинают агрессивно навязывать нам здесь свой шариат», — высказался депутат.

Нам предстоит серьезнейшее столкновение в стране этих двух цивилизаций. Когда СВО закончится и вернутся с фронта полмиллиона или больше наших ребят, то вот тогда начнутся основные столкновения между теми, кто к этому времени уже почувствует себя хозяевами в нашей стране и настоящими хозяевами нашей страны. Не дай бог, конечно, стать свидетелями этого всего Михаил Матвеев депутат Госдумы

По мнению Матвеева, власть в России «начинает прогибаться под исламский фактор». Он привел в пример картинки, где изображены православные храмы без крестов и увеличенное строительство мечетей в стране. Закончится все тем, считает депутат, что в российских школах введут обязательные перерывы для намаза — исламской молитвы.

Михаил Матвеев Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

Кадыров напомнил, что Россия является светским государством

Глава Чечни заявил, что Россия является светской страной, где человек может спокойно выбрать себе религию, в том числе и ислам. «И мы, мусульмане, живя в таком государстве, обязаны защищать страну», — написал Кадыров.

Сегодня наши бойцы несут службу наравне с представителями различных конфессий и народностей в зоне СВО. Там у них единое братство, честные мысли о судьбе, трезвые взгляды на жизнь... А в тылу, видите ли, Матвеев рассуждает о том, как бы после СВО разделить их на немусульман и мусульман и от последних избавиться во избежание провокации.

Рамзан Кадыров глава Чечни

Кадыров напомнил Матвееву, что именно убежденные мусульмане пытались бороться с религиозными фанатиками, о которых предупреждает депутат Госдумы. По его словам, три года назад на территории Чечни была уничтожена последняя подпольная ячейка боевиков. Он также посоветовал «компетентным органам» заняться проверкой высказывания российского депутата.