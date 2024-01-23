Депутат Матвеев объяснился после предложения Кадырова его «вытурнуть»

Матвеев после поста Кадырова объяснил слова про мигрантов: имел ввиду радикалов

Депутат Госдумы Михаил Матвеев объяснил свои слова про мигрантов после того, как глава Чечни Рамзан Кадыров предложил его «вытурнуть». Соответствующий пост парламентарий опубликовал в своем Telegram-канале.

По его словам, 23 января в интернете начал активно распространяться фрагмент его прошлогоднего интервью. Там он выступал по поводу миграционного потока, который идет в Россию, вместе с ним, по мнению депутата, в страну проникают представители радикальных исламских взглядов.