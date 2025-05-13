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07:36, 13 мая 2025Россия

Адаму Кадырову вручили еще одну медаль

Адаму Кадырову вручили памятную медаль к 25-летию ОМОН «Ахмат-Грозный»
Анастасия Шейкина
Анастасия Шейкина (Старший редактор отдела «Россия»)

Фото: Belkin Alexey / news.ru / Global Look Press

17-летнему сыну главы Чечни Рамзана Кадырова Адаму вручили памятную медаль в честь 25-летия ОМОН «Ахмат-Грозный». Об этом Кадыров-старший сообщил в Telegram-канале.

25-летие со дня образования ОМОН «Ахмат-Грозный» отмечало 12 мая — в честь этого прошло торжественное построение и церемония награждения. Помимо Адама Кадырова, в церемонии также наградили заместителя командира ОМОНа Рамзана Дадаева, который получил орден Кадырова.

«Особо отмечу вклад бойцов подразделения в достижение целей и задач специальной военной операции. Сотрудники ОМОНа "АХМАТ-Грозный" с первых дней находятся в зоне боевых действий. За короткое время сумели зарекомендовать себя как одни из самых эффективных и боеспособных подразделений, которым по плечу задачи любой сложности», — написал Кадыров.

Он подчеркнул, что отряд по праву заслужил уважение как профессиональное подразделение, а его бойцы отличаются высокой подготовкой, верностью долгу и безупречным выполнением служебных задач.

23 апреля стало известно, что Адам Кадыров стал секретарем Совбеза Чечни. До этого 17-сына главы Чечни назначили куратором регионального отделения МВД России и руководителем службы безопасности главы Чечни.

ЖЗЛ
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