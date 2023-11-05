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01:50, 5 ноября 2023Россия

Сына Кадырова поздравили с назначением на «важную должность»

Министр Чечни Дудаев поздравил сына Кадырова с назначением на «важную должность»
Адам Кадыров и Ахмед Дудаев

Адам Кадыров и Ахмед Дудаев. Фото: Ахмед Дудаев / Telegram

Министр Чечни по национальной политике, внешним связям, печати и информации Ахмед Дудаев поздравил 15-летнего Адама Кадырова, сына главы республики Рамзана Кадырова, с назначением на «важную должность» в службе безопасности главы Чечни. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

«От всей души поздравляю ...Адама Кадырова с назначением на важную должность в службе безопасности Главы ЧР», — говорится в публикации.

Как отметил Дудаев, Адам Кадыров проявил себя как смелый, отважный патриот и человек, готовый «заступаться за религию». Он добавил, что «в своем юном возрасте он несколько раз побывал в зоне СВО».

В августе стало известно, что арестованный по обвинению в поджоге Корана в Волгограде Никита Журавель сообщил об избиении сыном Кадырова. Опубликовавшая его жалобу уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова обратилась к своему коллеге из Чечни Мансуру Солтаеву с просьбой провести проверку по данной информации, а также обратить внимание на медицинское освидетельствование побоев и показания свидетелей.

25 сентября Кадыров показал видео, на котором его сын избивает Журавеля. «Побил и правильно сделал. Более того, я считаю, что посягнувший на любое Священное Писание, в том числе демонстративно сжигающий его, оскорбивший этим десятки миллионов граждан нашей большой страны, должен понести суровое наказание», — заявил политик.

Позднее стало известно, что Адам Кадыров стал Героем Чечни, что является высшей наградой в республике. После этого глава Татарстана Минниханов наградил Адама Кадырова орденом «Дуслык» — второй по значимости награде Татарстана.

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      Марина Совина
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