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18:13, 25 сентября 2023Россия

Кадыров показал видео избиения поджигателя Корана своим сыном

Глава Чечни Кадыров опубликовал видео с избиением поджигателя Корана своим сыном

Глава Чечни Рамзан Кадыров показал видео, на котором его сын Адам Кадыров избивает арестованного по обвинению в поджоге Корана Никиты Журавеля сыном политика Адамом Кадыровым. Соответствующий опубликован в Telegram-канале главы республики.

«Без преувеличения, да, я горжусь поступком Адама. Его всегда отличало желание расти не среди сверстников, а среди более старших, благодаря чему у него формируются взрослые идеалы чести, достоинства и защиты своей религии. Уважаю его выбор», — написал Кадыров, поставив «правдивую и честную» точку в спорах о том, избивал ли его сын арестованного Журавеля.

«Побил и правильно сделал. Более того, я считаю, что посягнувший на любое Священное Писание, в том числе демонстративно сжигающий его, оскорбивший этим десятки миллионов граждан нашей большой страны, должен понести суровое наказание», — сказал политик.

Кадыров напомнил, что в России действует закон, защищающий Священные Писания и религиозные ценности граждан. Также он добавил, что посягательство на святое типично только для циничных, аморальных, бесхребетных и продажных людей.

Видеоролик с сожжением Корана 19-летним Журавелем у Соборной мечети на улице Поворинской в Волгограде распространился в соцсетях вечером 19 мая. Следственный комитет России возбудил уголовное дело по статье 148 Уголовного кодекса страны («Публичные действия, выражающие явное неуважение к обществу и совершенные в целях оскорбления религиозных чувств верующих»).

О жалобе Журавеля на избиение сыном Кадырова 16 августа рассказала уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова. Омбудсмен отметила, что она обратилась к своему коллеге из Чечни Солтаеву с просьбой провести проверку по данной жалобе, а также обратить внимание на медицинское освидетельствование побоев и показания свидетелей.

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    Зураб Дарахвелидзе
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