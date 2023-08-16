Арестованный в Чечне поджигатель Корана обвинил в избиении сына Кадырова

Москалькова: арестованный поджигатель Корана обвинил в избиении сына Кадырова

Арестованный по обвинению в поджоге Корана в Волгограде Никита Журавлев сообщил, что в СИЗО его якобы избил сын главы Чечни Адам Кадыров. Об этом сообщила уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова в своем Telegram-канале.

«Ко мне поступило обращение обвиняемого Никиты Журавеля, который содержится в СИЗО в Грозном. Он утверждает, что во время посещения в следственном изоляторе его избил сын Главы Чеченской Республики Адам Кадыров», — пояснила она.

По словам омбудсмена, она обратилась к своему коллеге из Чечни Мансуру Солтаеву с просьбой провести проверку по данной жалобе, а также обратить внимание на медицинское освидетельствование побоев и показания свидетелей.

Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров назвал сожжение священной книги вопиющим случаем, вызвавшим огромное возмущение в мусульманском обществе. Он опубликовал кадры митинга в Грозном, на который пришли около 60 тысяч человек, чтобы выразить свое негодование и жесткую позицию.

Видеоролик с сожжением Корана 19-летним Журавелем у Соборной мечети на улице Поворинской в Волгограде распространился в соцсетях вечером 19 мая. Следственный комитет России возбудил уголовное дело по статье 148 Уголовного кодекса страны («Публичные действия, выражающие явное неуважение к обществу и совершенные в целях оскорбления религиозных чувств верующих»).