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00:33, 24 мая 2023Россия

Кадыров прокомментировал сожжение Корана в Волгограде

Рамзан Кадыров назвал сожжение Корана в Волгограде вопиющим случаем, возмутившим мусульман
Рамзан Кадыров

Рамзан Кадыров. Фото: «Комсомольская правда» / Global Look Press

Глава Чечни Рамзан Кадыров прокомментировал сожжение жителем Волгограда Никитой Журавелем Корана у Соборной мечети в городе. Своим мнением он поделился в своем Telegram-канале.

Глава республики назвал сожжение священной книги вопиющим случаем, вызвавшим огромное возмущение в мусульманском обществе. Он опубликовал кадры митинга в Грозном, на который пришли около 60 тысяч человек, чтобы выразить свое негодование и жесткую позицию.

«Организовав в Волгограде эту циничную провокацию, украинские спецслужбы и их западные покровители только укрепили наше желание громить прислужников иблиса — сатанистов и шайтанов», — заявил Кадыров.

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Он подчеркнул, что подобные действия Запада «только сплачивают народы России». «Мы были и остаемся ее верными защитниками и будем защищать интересы нашего государства так же, как российское государство защищает сегодня наши исламские ценности», — заявил Кадыров

«Пока эти провокаторы не встанут на колени, не раскаются и не принесут извинения всему мусульманскому миру, не будет и речи о мирных переговорах», — написал глава Чечни.

Видеоролик с сожжением Корана 19-летним Никитой Журавелем у Соборной мечети на улице Поворинской в Волгограде распространился в соцсетях вечером 19 мая. СКР возбудил уголовное дело по статье 148 Уголовного кодекса РФ («Публичные действия, выражающие явное неуважение к обществу и совершенные в целях оскорбления религиозных чувств верующих»). Молодой человек уверял, что сжег коран по указанию Службы безопасности Украины. Он получил за это 10 тысяч рублей.

22 мая стало известно, что Центральный районный суд Волгограда арестовал Журавеля на два месяца. На судебном заседании россиянин раскаялся и извинился перед мусульманами. Дело 19-летнего молодого человека было передано в Чечню по инициативе федеральных органов власти.

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Марина Совина
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