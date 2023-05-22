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18:02, 22 мая 2023Силовые структуры

Сжегшего коран по указанию из Украины россиянина отправили в СИЗО

Суд арестовал на два месяца Журавеля, сжегшего коран в Волгограде по указанию из Украины

Фото: Дмитрий Лебедев / Коммерсантъ

Центральный районный суд Волгограда арестовал на два месяца Никиту Журавеля, который сжег коран по указанию украинских спецслужб. Об этом сообщает ТАСС.

Молодой человек на суде заявил, что сожалеет о содеянном, и извинился перед мусульманами. Ему вменяется оскорбление религиозных чувств верующих. Мера пресечения Журавелю избрана до 20 июля. Он отправлен в СИЗО.

Ролик с сожжением Корана молодым человеком у Соборной мечети на улице Поворинской в Волгограде появился в соцсетях вечером 19 мая. Следственный комитет России возбудил уголовное дело по статье 148 УК РФ («Публичные действия, выражающие явное неуважение к обществу и совершенные в целях оскорбления религиозных чувств верующих»). Расследование было поручено чеченским следователям.

Журавель признался, что сжег коран по указанию Службы безопасности Украины, за что получил 10 тысяч рублей.

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Любовь Ширижик
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