Сжегшего коран по указанию из Украины россиянина отправили в СИЗО

Суд арестовал на два месяца Журавеля, сжегшего коран в Волгограде по указанию из Украины

Центральный районный суд Волгограда арестовал на два месяца Никиту Журавеля, который сжег коран по указанию украинских спецслужб. Об этом сообщает ТАСС.

Молодой человек на суде заявил, что сожалеет о содеянном, и извинился перед мусульманами. Ему вменяется оскорбление религиозных чувств верующих. Мера пресечения Журавелю избрана до 20 июля. Он отправлен в СИЗО.

Ролик с сожжением Корана молодым человеком у Соборной мечети на улице Поворинской в Волгограде появился в соцсетях вечером 19 мая. Следственный комитет России возбудил уголовное дело по статье 148 УК РФ («Публичные действия, выражающие явное неуважение к обществу и совершенные в целях оскорбления религиозных чувств верующих»). Расследование было поручено чеченским следователям.

Журавель признался, что сжег коран по указанию Службы безопасности Украины, за что получил 10 тысяч рублей.