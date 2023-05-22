Сжегшего коран по указанию из Украины россиянина отправили в СИЗО
Центральный районный суд Волгограда арестовал на два месяца Никиту Журавеля, который сжег коран по указанию украинских спецслужб. Об этом сообщает ТАСС.
Молодой человек на суде заявил, что сожалеет о содеянном, и извинился перед мусульманами. Ему вменяется оскорбление религиозных чувств верующих. Мера пресечения Журавелю избрана до 20 июля. Он отправлен в СИЗО.
Ролик с сожжением Корана молодым человеком у Соборной мечети на улице Поворинской в Волгограде появился в соцсетях вечером 19 мая. Следственный комитет России возбудил уголовное дело по статье 148 УК РФ («Публичные действия, выражающие явное неуважение к обществу и совершенные в целях оскорбления религиозных чувств верующих»). Расследование было поручено чеченским следователям.
Журавель признался, что сжег коран по указанию Службы безопасности Украины, за что получил 10 тысяч рублей.