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22:43, 20 мая 2023Силовые структуры

СК возбудил дело после сожжения Корана в Волгограде по указанию СБУ

СК возбудил дело против подозреваемого в сожжении Корана в Волгограде по указанию СБУ

Фото: Malik Shibly / Unsplash

Следственный комитет (СК) России возбудил уголовное дело против местного жителя, подозреваемого в сожжении Корана на фоне мечети в Волгограде по указанию спецслужб Украины. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Дело возбуждено по статье 148 УК РФ («Публичные действия, выражающие явное неуважение к обществу и совершенные в целях оскорбления религиозных чувств верующих»).

Накануне правоохранители задержали мужчину, подозреваемого в совершении преступления. 19-летний уроженец Украины Никита Журавель признался, что осуществил акцию по указанию спецслужб Украины за вознаграждение в 10 тысяч рублей.

Ролик с сожжением Корана появился в соцсетях вечером 19 мая. На кадрах неизвестный держит в руках священную книгу, позади него виднеется здание, напоминающее мечеть на улице Поворинской в Ворошиловском районе, отмечает издание v1.ru.

Марина Совина
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