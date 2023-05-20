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21:23, 20 мая 2023Силовые структуры

Подозреваемого в сожжении Корана на фоне мечети в Волгограде задержали

Правоохранители в Волгограде задержали подозреваемого в сожжении Корана на фоне мечети

Фото: Александр Авилов / Агентство «Москва»

Подозреваемый в сожжении Корана на фоне мечети в Волгограде был задержан правоохранительными органами в субботу, 20 мая. Об этом сообщает РИА Новости.

Момент задержания попал на видео. По данным агентства, на кадрах запечатлено, как правоохранители задерживают мужчину на велосипеде с рюкзаком за плечами, а затем ведут его в автомобиль.

Ролик с сожжением Корана появился в соцсетях вечером 19 мая. На кадрах неизвестный держит в руках священную книгу, позади него виднеется здание, напоминающее мечеть на улице Поворинской в Ворошиловском районе, отмечает издание v1.ru.

В апреле в Москве возбудили уголовное дело после распространенного в социальных сетях видеоролика с сожжением Корана у Белого озера. Тогда в столичном управлении МВД России отметили, что, предположительно, кадры могли быть сделаны на территории Восточного округа Москвы.

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Марина Совина
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