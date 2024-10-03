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12:09, 3 октября 2024Силовые структуры

Осужденный за поджог Корана Журавель отказался обжаловать приговор

Адвокат Антонова: сжегший Коран Журавель отказался обжаловать приговор
Начало событий в новости Подозреваемого в сожжении Корана на фоне мечети в Волгограде задержали

Фото: Кирилл Брага / РИА Новости

Осужденный на 3,5 года за поджог Корана Никита Журавель отказался обжаловать приговор. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на адвоката Юлию Антонову.

По данным агентства, Антонова сказала, что ее работа по делу закончена. По ее словам, приговор о сожжении Корана состоялся еще в феврале, Журавель обжаловать его не захотел.

27 февраля в Грозном Висаитовский районный суд приговорил фигуранта к 3,5 годам лишения свободы в колонии общего режима. На заседании он признался, что выполнял указание украинских спецслужб, которые обещали ему 10 тысяч рублей. 20 мая 2023 года его задержали.

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      Анна Габай
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