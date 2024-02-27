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10:55, 27 февраля 2024Силовые структуры

Сжегшего Коран Никиту Журавеля осудили на 3,5 года

В Грозном суд приговорил сжегшего Коран Никиту Журавеля к 3,5 года колонии

Фото: Bits And Splits / Shutterstock / Fotodom

Висаитовский районный суд Грозного приговорил сжегшего Коран Никиту Журавеля к 3,5 года заключения, сообщает Telegram-канал Mash.

Молодого человека признали виновным в оскорблении чувств верующих, совершенном в местах для богослужений, и в хулиганстве по мотивам религиозной ненависти, совершенном группой лиц по предварительному сговору. Отбывать наказание Журавель будет в колонии общего режима.

4 мая 2023 года фигурант записал видео с сожжением Корана перед мечетью в Волгограде. Через две недели запись распространилась в соцсетях. По словам Журавеля, незадолго до этого с ним связался представитель спецслужб Украины и предложил выполнить задание за десять тысяч рублей. Сам же молодой человек не думал о последствиях своего поступка — им двигало лишь желание заработать.

Потерпевшими по делу признаны 13 чеченских имамов.

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      Илона Палей
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