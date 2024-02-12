Сжегший Коран россиянин объяснил суду свой поступок желанием подзаработать

Сжегший Коран россиянин Журавель заявил суду, что хотел подзаработать

На слушаниях в Висаитовском районном суде Грозного 19-летний житель Волгограда Никита Журавель объяснил, что сжег Коран, чтобы подзаработать. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам подсудимого, он не думал о последствиях своего поступка — им двигало лишь желание заработать деньги. По его словам, он приобрел Коран на свои средства, 4 мая 2023 года сжег его перед мечетью в Волгограде, сняв происходящее на видео, которое отправил пообещавшему заплатить ему 10 тысяч рублей пользователю Telegram с ником «//». Остатки священной книги мусульман Журавель завернул в футболку и выкинул в мусорный бак.

Заказчик отправил Журавелю 800 рублей, потраченным им на покупку Корана. Также он по заданию «//» снял передвижение спецтехники по улицам города, расклеивал листовки об эвакуации населения и написал на стене краской «Осторожно, сегодня убийца в городе» под мостом.

На следствии Журавель заявлял, что сжег Коран по указанию спецслужб Украины. Ему вменяется оскорбление чувств верующих. Потерпевшими по делу признаны 13 чеченских имамов.