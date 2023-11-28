Чеченские имамы высказались о деле поджигателя Корана Журавеля

В Грозном имамы назвали оскорблением действия поджигателя Корана Журавеля

В Грозном на судебном процессе по уголовному делу 19-летнего жителя Волгограда Никиты Журавеля, обвиняемого в сожжении Корана, выступили чеченские имамы, признанные потерпевшими. Об этом сообщает РИА Новости.

На заседание явились пятеро из 13 имамов, написавших заявление на поджигателя. Они назвали действия Журавеля «вопиющим оскорблением», который «причинил им моральный вред».

Слушания, которые должны были состояться в конце октября, были перенесены из-за неявки потерпевших.

На суде Журавель частично признал вину в сожжении Корана у Соборной мечети в Волгограде. Он отметил, что у него не было мотивов грубо нарушить общественный порядок. По его словам, он не знал целей сделанного им видео с акцией.

Ему вменяется оскорбление чувств верующих. Он заявлял, что сжег Коран по указанию спецслужб Украины за вознаграждение в размере 10 тысяч рублей.

19 мая в соцсетях распространились кадры, на которых Журавель сжигал священную для мусульман книгу. 27 мая его доставили в Чечню, а 16 августа уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова рассказала о жалобе Журавеля на избиение сыном Рамзана Кадырова Адамом в СИЗО.