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13:30, 13 октября 2023Силовые структуры

Россиянин частично признал вину в сожжении Корана

В суде Грозного Журавель частично признал вину по делу о сожжении Корана
Начало событий в новости Сжегшему Коран россиянину продлили арест
Никита Журавель

Никита Журавель. Кадр: Telegram-канал Kadyrov_95

В суде Грозного житель Волгограда Никита Журавель частично признал вину в сожжении Корана у мечети, передает ТАСС.

На заседании молодой человек заявил, что повинен в сожжении священной книги, однако отметил, что у него не было мотивов грубо нарушить общественный порядок.

По его словам, он не знал целей сделанного им видео с акцией. Суд продлил ему срок ареста на полгода.

Россиянину вменяется оскорбление чувств верующих. Потерпевшими по делу проходят 13 имамов мечетей города Грозный. В ходе следствия Журавель признался, что сжег Коран по указанию спецслужб Украины за вознаграждение в размере 10 тысяч рублей.

19 мая в соцсетях распространились кадры, на которых 19-летний Журавель сжигал Коран у Соборной мечети в Волгограде. 27 мая его доставили в Чечню, а 16 августа уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова рассказала о жалобе Журавеля на избиение сыном Рамзана Кадырова Адамом в СИЗО.

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    Любовь Ширижик
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