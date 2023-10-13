Сжегшему Коран россиянину продлили арест

Сжегшему Коран Никите Журавелю продлили арест на полгода

Висаитовский районный суд Грозного продлил арест 19-летнему студенту Никите Журавелю, обвиняемому в сожжении Корана, сообщает РИА Новости.

Находиться под стражей молодой человек будет еще полгода. Свою вину на судебном заседании он признал частично.

19 мая в соцсетях распространились кадры, на которых Журавель сжигал Коран у Соборной мечети в Волгограде. Следственный комитет возбудил в отношении россиянина уголовное дело о публичных действиях, совершенных с целью оскорбления чувств верующих. 27 мая Журавеля доставили в Чечню.

25 сентября глава республики Рамзан Кадыров опубликовал видео, на котором его сын избивает Журавеля.