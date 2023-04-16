Из-за видео с сожжением Корана в Москве возбудили дело

В МВД по Москве сообщили о возбуждении уголовного дела после видео с сожжением Корана

В Москве возбудили уголовное дело после распространенного в социальных сетях видеоролика с сожжением Корана у Белого озера. Об этом сообщается на сайте столичного управления МВД России.

В ведомстве отметили, что, предположительно, кадры могли быть сделаны на территории Восточного округа Москвы. «Сотрудниками полиции проводится комплекс оперативно-розыскных мероприятий, направленных на выяснение всех обстоятельств, установление и задержание подозреваемого», — говорится в сообщении.

До этого глава Чечни Рамзан Кадыров назвал украинской провокацией видео с сожжением Корана. Он счел подобные происшествия «визитной карточкой» либералов Запада и подчеркнул, что они не нужны «ни мусульманам, ни православным».

Кроме того, Кадыров призвал не выдвигать ошибочные версии произошедшего, а также не выплескивать негатив в интернет. Глава Чечни заверил, что поиски провокатора будут продолжены.

Похожая акция сожжения священной книги прошла в Стокгольме 21 января. Ее согласовали с местными властями и провели перед посольством Турции под контролем полиции. Ее организатор, политик Расмус Палудан, продемонстрировавший карикатуру на пророка Мухаммеда, раскритиковал НАТО, Турцию и президента страны Реджепа Тайипа Эрдогана. Впоследствии премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон подчеркнул, что акция стала актом неуважения по отношению к мусульманам.