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12:53, 22 января 2023Мир

Премьер Швеции прокомментировал акцию с сожжением Корана

Премьер Швеции Кристерссон назвал акцию с сожжением Корана актом неуважения мусульман

Фото: Henrik Montgomery / TT News Agency / Reuters

Акция с сожжением Корана у посольства Турции в Стокгольме является актом неуважения по отношению к мусульманам. Так произошедшее прокомментировал в Twitter премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон.

Он отметил, что свобода слова — это фундаментальная составляющая демократии, однако то, что не противоречит закону, необязательно уместно.

«Сжигание священных для многих книг — акт глубокого неуважения. Хочу выразить сочувствие всем мусульманам, оскорбленным тем, что произошло в Стокгольме», — написал Кристерссон.

Ранее министр национальной обороны Турции Хулуси Акар заявил, что в визите шведского министра обороны Пола Йонсона в Турцию больше нет смысла, поэтому он был отменен. Поводом для отмены визита главы Минобороны Швеции в Турцию также послужил тот факт, что лидер датской ультраправой партии «Жесткий курс» Расмус Палудан получил разрешение провести 21 января акцию с сожжением Корана у посольства Турции в шведской столице.

27 января шведский коллега Акара Пол Йонсон должен был обсудить в Анкаре заявку Стокгольма на членство в НАТО, к этому моменту не ратифицированную Турцией.

Это не первая акция с сожжением Корана в Швеции. Так, в апреле 2022 года сообщалось, что более 30 человек пострадали в нескольких городах Швеции из-за проведения акции с сожжением Корана, организованной лидером датской правой партии «Жесткий курс» Расмусом Палуданом.

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Варвара Кошечкина
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