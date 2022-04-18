В Швеции прошли протесты из-за акции с сожжением Корана

Более 30 человек пострадали в ходе беспорядков в Швеции из-за акции с сожжением Корана

Более 30 человек пострадали в ходе протестов в нескольких городах Швеции из-за проведения акции с сожжением Корана, организованной лидером датской правой партии «Жесткий курс» Расмусом Палуданом. Об этом сообщает Expressen.

Беспорядки вспыхнули в Линчепинге, Норрчепинге, Эребру, Стокгольме и Мальме. «У нас 26 пострадавших коллег, 20 поврежденных или уничтоженных машин, 14 человек из мирного населения. Количество агрессивно настроенных участников — около 200», — рассказал следователь по особо важным делам Юнас Хюсинг.

По словам главы Национальной полиции Андерса Торнберга, в беспорядках участвовали криминальные элементы, связанные с организованной преступностью. Всего в ходе протестов были задержаны более 40 человек.

Ранее в шведской полиции рассказали о поведении протестующих во время беспорядков. Молодые люди устанавливали на дороге барьерные ограждения и бросали в полицейских камнями. Также участники вытаскивали мусорные баки и автомобильные шины, а затем поджигали их.