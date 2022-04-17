В Швеции вспыхнули беспорядки перед акцией ультраправого политика

В шведской Ландскруне вспыхнули беспорядки перед началом акции ультраправой партии

В шведской Ландскруне вспыхнули беспорядки перед началом акции лидера ультраправой партии «Жесткий курс» Расмуса Палудана. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на релиз местных правоохранителей.

По информации полиции, участники протестов вытаскивают мусорные баки и автомобильные шины, а затем поджигают их. Молодые люди также устанавливают барьерные ограждения на дороге для автомобилей и бросают в полицейских камнями.

Ранее газета Aftonbladet сообщила, что акция Палудана будет перенесена из Ландскруны в Мальмё. Пресс-секретарь полиции Патрик Форсс заявил, что обстановка в Мальмё целиком контролируется стражами порядка.

Ранее премьер-министр Швеции Магдалена Андерссон сообщила, что подаст заявку на вступление государства в НАТО в июне 2022 года. Сообщалось, что правящая Социал-демократическая рабочая партия Швеции уже согласовала вопрос о вступлении страны в Североатлантический альянс. В свою очередь, парламент Финляндии в ближайшие несколько недель примет решение о вступлении республики в НАТО, заявила премьер-министр страны Санна Марин.