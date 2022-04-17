Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
Мир

В Швеции вспыхнули беспорядки перед акцией ультраправого политика

В шведской Ландскруне вспыхнули беспорядки перед началом акции ультраправой партии

Фото: Pixabay

В шведской Ландскруне вспыхнули беспорядки перед началом акции лидера ультраправой партии «Жесткий курс» Расмуса Палудана. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на релиз местных правоохранителей.

По информации полиции, участники протестов вытаскивают мусорные баки и автомобильные шины, а затем поджигают их. Молодые люди также устанавливают барьерные ограждения на дороге для автомобилей и бросают в полицейских камнями.

Ранее газета Aftonbladet сообщила, что акция Палудана будет перенесена из Ландскруны в Мальмё. Пресс-секретарь полиции Патрик Форсс заявил, что обстановка в Мальмё целиком контролируется стражами порядка.

Ранее премьер-министр Швеции Магдалена Андерссон сообщила, что подаст заявку на вступление государства в НАТО в июне 2022 года. Сообщалось, что правящая Социал-демократическая рабочая партия Швеции уже согласовала вопрос о вступлении страны в Североатлантический альянс. В свою очередь, парламент Финляндии в ближайшие несколько недель примет решение о вступлении республики в НАТО, заявила премьер-министр страны Санна Марин.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Глава ЕК рассказала о работе над санкциями против энергетики и банков России
Потерявшим работу россиянам напомнили о пособиях
Стало известно об удививших писателя из Югославии шоколадных фигурках с Лениным
Илья Резник сообщил о болезни Аллы Пугачевой
В Германии выступили за увеличение поставок оружия на Украину
В Швеции вспыхнули беспорядки перед акцией ультраправого политика
В ФРГ предупредили о двузначной инфляции из-за ограничения ввоза энергоресурсов
Москвичи поспорили из-за приема пищи в вагонах метро
Обновление Windows сломало браузеры
В Приморье рассказали о радиационном фоне после пуска снарядов КНДР
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.