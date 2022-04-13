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Швеция назвала сроки подачи заявки на вступление в НАТО

Премьер-министр Швеции Андерсон намерена подать заявку на членство в НАТО в июне
Магдалена Андерссон

Магдалена Андерссон. Фото: Matt Dunham / Reuters

Премьер-министр Швеции Магдалена Андерссон подаст заявку на членство государства в НАТО в июне 2022 года. Об этом сообщает газета Svenska Dagbladet со ссылкой на источники в шведском правительстве.

Сообщается, что правящая Социал-демократическая рабочая партия Швеции (СДРПШ) уже согласовала вопрос о вступлении страны в Североатлантический альянс. По информации источников, заявка будет подана на саммите НАТО в Мадриде, который состоится 29-30 июня.

13 апреля правительство Швеции заявило, что не планирует проводить референдум по вопросу вхождения страны в состав НАТО, поскольку там считают, что мнение местных жителей достаточно хорошо отражено в шведских СМИ. Отмечается, что в марте 46 процентов населения страны выступили за присоединение к альянсу, только 30 процентов не поддержали эту идею.

Ранее о намерении Швеции и Финляндии вступить в НАТО уже этим летом сообщило издание The Times. Финляндия, как ожидается, намерена подать заявление на вступление в альянс в июне, за ней последует Швеция.

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Николай Чигасов
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