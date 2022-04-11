The Times: Швеция и Финляндия намерены вступить в НАТО летом 2022, заявление будет в июне

Швеция и Финляндия собрались вступить в НАТО летом 2022 года. Об этом в понедельник, 11 апреля, сообщает газета The Times со ссылкой на источники.

Финляндия, как ожидается, намерена подать заявление на вступление в альянс в июне, за ней последует Швеция.

Один из источников — высокопоставленный американский чиновник заявил, что считает это последствием стратегического просчета России. По словам собеседника издания, вопрос о вступлении еще двух стран в Североатлантический альянс поднимался в ходе недавних переговоров в Европе.

В январе 2022 года генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг допустил, что вступление Швеции и Финляндии в НАТО может произойти очень быстро. При этом генсек отметил, что обе страны являются близкими партнерами Североатлантического альянса и отвечают его стандартам по большинству параметров, в том числе по уровню организации институтов безопасности и обороны. Кроме того, и Швеция, и Финляндия принимают участие в совместных с НАТО военных учениях.