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В НАТО допустили очень быстрое вступление Швеции и Финляндии в альянс

Генсек НАТО Столтенберг: Швеция и Финляндия могут очень быстро войти в альянс

Фото: Johanna Geron / Reuters

Вступление Швеции и Финляндии в НАТО может произойти очень быстро. Это допустил генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг, передает ТАСС в четверг, 13 января.

По словам Столтенберга, хотя такое развитие событий и возможно, эти страны должны самостоятельно принять подобное решение. «Это требует политического решения Швеции и Финляндии, а также 30 союзников по НАТО», — пояснил он.

При этом генсек отметил, что обе страны являются близкими партнерами Североатлантического альянса и отвечают его стандартам по большинству параметров, в том числе по уровню организации институтов безопасности и обороны. Кроме того, и Швеция, и Финляндия принимают участие в совместных с НАТО военных учениях.

Ранее генсек НАТО высказался о возможности вхождения в состав альянса Украины. По его мнению, решать, готова ли страна войти в состав организации, могут только ее власти и непосредственно НАТО. У России же права вето при обсуждении данного вопроса нет, заключил Столтенберг.

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Варвара Кошечкина
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