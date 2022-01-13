В НАТО допустили очень быстрое вступление Швеции и Финляндии в альянс

Вступление Швеции и Финляндии в НАТО может произойти очень быстро. Это допустил генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг, передает ТАСС в четверг, 13 января.

По словам Столтенберга, хотя такое развитие событий и возможно, эти страны должны самостоятельно принять подобное решение. «Это требует политического решения Швеции и Финляндии, а также 30 союзников по НАТО», — пояснил он.

При этом генсек отметил, что обе страны являются близкими партнерами Североатлантического альянса и отвечают его стандартам по большинству параметров, в том числе по уровню организации институтов безопасности и обороны. Кроме того, и Швеция, и Финляндия принимают участие в совместных с НАТО военных учениях.

Ранее генсек НАТО высказался о возможности вхождения в состав альянса Украины. По его мнению, решать, готова ли страна войти в состав организации, могут только ее власти и непосредственно НАТО. У России же права вето при обсуждении данного вопроса нет, заключил Столтенберг.