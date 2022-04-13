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В Швеции заявили об отсутствии планов на референдум о вступлении в НАТО

Правительство Швеции не планирует проводить референдум по вопросу вхождения в состав НАТО

Фото: AP

Правительство Швеции не планирует проводить референдум по вопросу вхождения страны в состав НАТО, поскольку там считают, что мнение местных жителей достаточно хорошо отражено в шведских СМИ. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на пресс-службу правительства.

Отмечается, что в марте 46 процентов населения страны выступили за присоединение к альянсу, только 30 процентов не поддержали эту идею.

Власти Финляндии также считают, что в проведении референдума нет необходимости. Президент страны Саули Ниинистё заявил, что «мнение общественности уже известно».

Ранее о намерении Швеции и Финляндии вступить в НАТО уже этим летом сообщило издание The Times. Финляндия, как ожидается, намерена подать заявление на вступление в альянс в июне, за ней последует Швеция.

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Виктория Кондратьева
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