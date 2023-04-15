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23:15, 15 апреля 2023Россия

Кадыров назвал провокацией видео сожжения Корана в Москве

Глава Чечни Кадыров назвал украинской провокацией видео сожжения Корана в Москве
Рамзан Кадыров

Рамзан Кадыров. Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

Глава Чечни Рамзан Кадыров прокомментировал распространенное в социальных сетях видео, на котором сняли инцидент с сожжением Корана у Белого озера рядом со Святым озером в Москве. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Кадыров назвал подобные происшествия «визитной карточкой» либералов Запада и подчеркнул, что они не не нужны «ни мусульманам, ни православным». По его словам, по факту инцидента проводится проверка. Глава республики добавил, что поддерживает связь по этому вопросу со специалистами и руководством ФСБ, а также с мэрией столицы.

«Технари уже установили, что видео было отправлено на Украину ещё до того, как оно стало тиражироваться в мессенджерах. Украинским провокаторам не впервой сжигать Священное Писание так же, как это любят делать всякие либеральные правозащитники на Западе. В ближайшее время личность провокатора будет установлена, он понесёт заслуженное наказание», — подчеркнул он.

Кадыров также призвал не выдвигать ошибочные версии произошедшего, а также не выплескивать негатив в интернет. Он обещал, что поиски провокатора будут продолжены.

Акция сожжения священной книги прошла в Стокгольме 21 января. Ее согласовали с местными властями и провели перед посольством Турции под контролем полиции. Ее организатор, политик РасмусПалудан, продемонстрировавший карикатуру на пророка Мухаммеда, раскритиковал НАТО, Турцию и президента страны Реджепа Тайипа Эрдогана. Впоследствии премьер Швеции Ульф Кристерссон назвал акцию актом неуважения по отношению к мусульманам.

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Марина Совина
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