Стало известно о сотрудничестве подозреваемого в сожжении Корана с СБУ

РИА Новости: подозреваемый в сожжении Корана на фоне мечети в Волгограде сотрудничал с СБУ

Подозреваемый в сожжении Корана на фоне мечети в Волгограде признался, что сотрудничал со Службой безопасности Украины (СБУ). Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По словам собеседника агентства, задержанный дал показания и признался, что действовал по указанию украинского куратора.

Как стало известно изданию v1.ru, задержанным является 19-летний уроженец Украины. Предположительно, он сделал это в обмен на денежное вознаграждение.

Похожая акция с сожжением священной книги прошла в Москве в апреле. По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело. Глава Чечни Рамзан Кадыров назвал украинской провокацией видео с сожжением Корана. Он счел подобные происшествия «визитной карточкой» либералов Запада и подчеркнул, что они не нужны «ни мусульманам, ни православным».