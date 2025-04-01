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14:51, 1 апреля 2025Россия

Подросток стал куратором МВД Чечни

Несовершеннолетний сын главы Чечни Кадырова Адам стал куратором МВД региона
Марк Леонов
Марк Леонов (Редактор отдела «Россия»)

Кадр: ГТРК «Вайнах»

Адам Кадыров, несовершеннолетний сын главы Чечни Рамзана Кадырова, стал куратором МВД региона. Об этом сообщили журналисты ГТРК «Вайнах» в эфире передачи «Вести Чеченской республики».

Уточняется, что назначение было произведено по указу Кадырова-старшего. Издание показало кадры мероприятия с участием сына Кадырова в новом статусе: сотрудников МВД региона собрали на встречу с 17-летним подростком, и офицерам пришлось аплодировать новому куратору.

В ходе заседания Адам Кадыров объявил о перестановках в ведомстве, а также наградил нескольких офицеров.

Ранее сообщалось, что Адаму Кадырову вручили медаль «За боевое отличие».

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