Подросток стал куратором МВД Чечни

Несовершеннолетний сын главы Чечни Кадырова Адам стал куратором МВД региона

Адам Кадыров, несовершеннолетний сын главы Чечни Рамзана Кадырова, стал куратором МВД региона. Об этом сообщили журналисты ГТРК «Вайнах» в эфире передачи «Вести Чеченской республики».

Уточняется, что назначение было произведено по указу Кадырова-старшего. Издание показало кадры мероприятия с участием сына Кадырова в новом статусе: сотрудников МВД региона собрали на встречу с 17-летним подростком, и офицерам пришлось аплодировать новому куратору.

В ходе заседания Адам Кадыров объявил о перестановках в ведомстве, а также наградил нескольких офицеров.

Ранее сообщалось, что Адаму Кадырову вручили медаль «За боевое отличие».