Глава Росгвардии вручил медаль «За боевое отличие» сыну Кадырова

Глава Росгвардии Золотов вручил медаль Адаму Кадырову

Глава Росгвардии Виктор Золотов вручил медаль «За боевое отличие» Адаму Кадырову, сыну главы Чечни Рамзана Кадырова. Об этом сообщает пресс-служба управления Росгвардии по республике.

27 марта состоялось собрание, посвященное Дню войск национальной гвардии России, во время которой прошла церемония награждения.

«Адаму Кадырову была вручена ведомственная медаль Росгвардии "За боевое отличие", которой его наградил директор Росгвардии Герой России генерал армии Виктор Золотов», — говорится в сообщении.

Адам Кадыров награжден целым рядом орденов и медалей, среди которых орден «Трудовая доблесть России», звание Героя Чечни, орден «За служение религии Ислам» и другие.

Также Адаму Кадырову передали на хранение орден чеченского предводителя Байсангура Беноевского, выданный ему имамом Шамилем во время Кавказской войны в XIX веке.