Адаму Кадырову передали орден на хранение

Адаму Кадырову на хранение передали орден героя Кавказской войны Беноевского

Начальнику отдела обеспечения безопасности главы республики, сыну главы Чечни Адаму Кадырову передали на хранение орден чеченского предводителя Байсангура Беноевского, выданный ему имамом Шамилем во время Кавказской войны. Об этом сообщает ТАСС.

Ранее сын главы Чечни пулеметом нарисовал в небе три символа. На выложенных кадрах видно, как 16-летний Кадыров стреляет в небо из ручного пулемета трассирующими патронами, от которых в небе остаются светящиеся следы. Сын главы Чечни несколько раз изобразил в небе цифры 13, а после заключил их в сердечко.

До этого сообщалось, что Адам Кадыров попал в книгу рекордов России в качестве «самого молодого начальника службы безопасности главы субъекта России». Этот пост он занял в 16 лет в ноябре прошлого года.