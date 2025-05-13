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09:54, 13 мая 2025Россия

На награждении Адама Кадырова заметили герб России без крестов

На награждении Адама Кадырова новой медалью заметили герб России без крестов
Зураб Дарахвелидзе
Зураб Дарахвелидзе
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Пользователи сети заметили герб России без крестов на видеозаписи награждения сына главы Чечни Адама Кадырова новой медалью. В том, что на гербе России в видеозаписи, которую опубликовал Рамзан Кадыров в Telegram-канале, убрали кресты, убедился корреспондент «Ленты.ру».

Герб России без крестов виден на кадрах в момент, когда Адаму Кадырову вручают медаль в честь 25-летия со дня образования ОМОН «Ахмат-Грозный». Он расположен за награжденным 17-летним сыном главы Чечни на кирпичной постройке.

Депутат Госдумы Михаил Матвеев до этого заявлял, что картинки, где изображены православные храмы без крестов, говорят о том, что Россия «начинает прогибаться под исламский фактор». Об этом, по его словам, также свидетельствует увеличенное строительство мечетей в стране. Парламентарий на этом фоне также предсказал крупный реглигиозный конфликт в России после окончания СВО — в ответ на это глава Чечни Рамзан Кадыров предложил «вытурнуть» Матвеева и назвал его самым опасным врагом, так как тот «сидит в тылу».

Похожий случай ранее произошел с крестами на храме Василия Блаженного. Их стерли с собора, который был изображен на плакате для выставки в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ). В России назвали стертые кресты безобразной историей — депутат Мосгордумы Андрей Медведев назвал это худшим проявлением западной либеральной «повесточки». Впоследствии на изображение храма кресты вернули.

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