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13:05, 21 февраля 2025Россия

Российский депутат порассуждал о покраске куполов храма Василия Блаженного в цвета радуги

Депутат МГД Медведев: Ситуация с крестами храма Василия Блаженного — безобразная
Марк Леонов
Марк Леонов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Petrov Sergey / News.ru / Globallookpress.com

Ситуация, когда представители Российского экспортного центра (РЭЦ) стерли кресты храма Василия Блаженного с плакатов выставки в Объединенных арабских эмиратах (ОАЭ), является безобразной историей. Об этом в Telegram-канале написал депутат Московской городской думы (МГД), журналист Андрей Медведев.

По словам российского депутата, действия РЭЦ и их объяснение напоминают ему худшие проявления западной либеральной «повесточки», которой свойственны стремления к толерантности, инклюзивности и нейтральности. Медведев счел, что в таком случае сотрудникам центра, которые оформляли плакаты к выставке, следовало бы не только убрать кресты, но и перекрасить купола собора в цвета радуги (международное общественное движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в РФ).

«Жеманное объяснение "мы хотели сделать символы России максимально нейтральными для всех". Ну ок. Тогда осталось купола храма перекрасить в радужные цвета. Чего уж. Чтобы чью-то ориентацию тоже уважить», — прокомментировал депутат МГД.

Ранее в Астрахани на стене вуза также изобразили собор без крестов. Вместо них купола венчали короткие шпили.

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