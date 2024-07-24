В России выявили еще один случай «крестопада»

В Астрахани на стене вуза изобразили Успенский собор без крестов

В Астрахани стену одного из корпусов местного вуза украсили изображениями студентов различных рас и Успенского собора, на котором отсутствуют кресты. На очередной случай «крестопада» обратил внимание подписчик Telegram-канала «Русская община ZOV».

На сделанных очевидцем снимках видно, что на соборе нет крестов. Вместо них купола венчают короткие шпили.

Выяснилось, что рисунку около двух лет. За это время никто не высказал недовольства изображением. Канал сообщил, что возмущенные горожане намерены выяснить, почему собор на рисунке отличается от оригинала.

В конце 2023 года еще один такой случай был зарегистрирован в Смоленске. Там улицы перед Новым годом украсили поздравлением, на котором православный храм также был изображен без крестов. До этого «крестопад» разглядели в дизайне тысячерублевой купюры.