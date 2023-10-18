В России остановили выпуск скандальной купюры в 1000 рублей. Как православные активисты добились этого?

Банк России остановил выпуск новой купюры в 1000 рублей из-за спорного дизайна

Центральный Банк России сообщил об остановке выпуска купюры номиналом в 1000 рублей с обновленным дизайном. Оформление спорной банкноты пообещали доработать, пока она не поступила в широкое обращение. Официально причина пока не названа, но ранее из-за этого разгорелся скандал на религиозной почве.

Зачем Банк России выпустил новые деньги?

В марте 2023 года зампред ЦБ Сергей Белов анонсировал выпуск новых банкнот номиналом 1000 и 5000 рублей. У купюр обещали изменить дизайн, усовершенствовать защиту и сделать их более устойчивыми к износу, говорил тогда представитель регулятора.

Фото: Виталий Белоусов / РИА Новости

Обновленные купюры представили россиянам 16 октября. Дизайн тысячерублевки посвятили Приволжскому региону: на лицевой стороне банкноты изобразили Никольскую башню Нижегородского Кремля, а на обратной — музей истории государственности татарского народа и Республики Татарстан в Казани, башню Сююмбике на территории Казанского Кремля, музей археологии и этнографии в Уфе.

«Могу сразу сказать, что банкноты старого образца мы уже не изготавливаем. То есть все, что будет у нас изготавливаться, это будут обновленные банкноты» Сергей Белов, заместитель председателя Центробанка России

Со старыми банкнотами россиянам советовали попрощаться, но не сразу: в первую очередь новые купюры выдадут производителям и поставщикам оборудования, чтобы они настроили программное обеспечение и научили банкоматы распознавать новые деньги. В Банке России уточнили, что рассчитывают на то, что процесс этот «будет не сильно длинным» и предприятиям торговли не потребуется слишком много времени для подготовки к приему обновленных банкнот.

Из-за обновленного дизайна банкнот разгорелся скандал

Одним из первых на то, что бывший Дворцовый храм в Казанском кремле, изображен без креста, обратил внимание священник РПЦ, телеведущий и блогер Павел Островский. По его словам, большинство жителей России не знают истории Казанского кремля и спокойно будут пользоваться купюрой с храмом без креста, расположенным рядом с минаретом с полумесяцем.

«Вы что там, товарищи, совсем страх потеряли? Не играйте с огнем» Павел Островский

Священник предположил, что такой дизайн получил воплощение либо из-за «тупости дизайнеров», либо из-за «сознательной провокации, которая и раньше встречалась от приверженцев ислама из Татарстана».

Почему Дворцовый храм нарисовали без креста?

В настоящее время в здании церкви находится Музей истории государственности татарского народа и Республики Татарстан. По словам ведущего специалиста музея Лилии Хайрутдиновой, здание было построено в XIX веке как дворцовая церковь губернаторской семьи. Крест с храма убрали еще при советской власти: во времена СССР в здании располагались склад, затем архив и столовая, а в 2006 году в историческом здании открыли музей. От храма у постройки сохранились только купола.

Как отреагировали на спорный дизайн денег в РПЦ и в Госдуме?

Глава синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда заявил, что Центробанку следовало тщательнее выбирать изображения на купюрах, «чтобы не создавать напряжения там, где его просто не должно быть». Его заместитель в синодальном отделе Вахтанг Кипшидзе добавил, что авторы дизайна не смогли представить Казань как «межрелигиозный город».

Фото: Виталий Белоусов / РИА Новости

Представитель Московской патриархии назвал выбор постройки для изображения на банкноте странным и подчеркнул, что

РПЦ «категорически не согласна» с тем, когда храмы изображают без крестов. Культовым сооружениям нужно вернуть их статус, на них должны быть символы религии, к которой они принадлежат. «Наше общество должно стремиться к тому, чтобы каждое религиозное здание, культовое сооружение выполняло те функции, ради которых оно было в свое время возведено верующими», — отметил он.

«Храм без креста напоминает нам о мрачном периоде богоборчества, и размещать подобное изображение на купюрах как минимум неразумно и даже провокационно» Андрей Клишас, член Совета Федерации

После реакции общественности Центробанк решил отменить выпуск новых банкнот, пока они не поступили в широкое обращение. Официально причину не назвали, однако представители регулятора анонсировали обновление спорного дизайна.